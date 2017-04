Unfall in Wunsiedel - Motorradfahrer rutscht frontal in Auto

Bei einem Unfall wurde am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr im Schönlinder Weg in Wunsiedel ein Motorradfahrer verletzt. Das teilt die Polizei mit.



Nach bisherigen Erkenntnissen kamen sich ein Motorradfahrer und ein Autofahrer in der 30-Zone entgegen. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der Motorradfahrer wenige Meter vor dem Auto ins Schlingern, fiel um und rutschte mit voller Wucht frontal in das Auto.



Der Motorradfahrer wurde dabei am Bein verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Der Autofahrer erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Die Polizei Wunsiedel bittet um Hinweise möglicher Unfallzeugen.