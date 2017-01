Nach Shisha-Pfeife: 13-Jährige in Marktredwitz orientierungslos

Am Samstag gegen Mitternacht wurde die Polizei darüber informiert, dass sich vor einem Shisha Cafe in der Lindenstraße in Marktredwitz ein desorientiertes Mädchen aufhält.



Laut Polizei fanden die Beamten dort die 13-Jährige aus Selb, die bereits vom Rettungsdienst behandelt wurde, mit ihrer Freundin . Ihren Angaben zufolge habe sie in der Bar einige Züge von einer Shisha-Pfeife genossen, wo-

raufhin es ihr schlecht wurde und sie sich übergeben musste.



Die Eltern des Mädchens aus Selb wurden informiert, die vom Aufenthalt ihrer Tochter in Marktredwitz gar nichts wussten und ihre Tochter mitsamt Freundin bei der Polizei abholten.



Gegen den Betreiber der Shisha Bar wird nun auch polizeilich wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz ermittelt.