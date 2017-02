Kreis Hof: Mann schlägt auf Ex-Frau ein und droht ihr mit dem Tode

Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Marktredwitz (Landkreis Hof) ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof gegen einen 35 Jahre alten Mann. Der Marktredwitzer war am Freitagabend gegen seine geschiedene Ehefrau brutal vorgegangen und hatte ihr mit dem Tode gedroht, berichtet die Polizei.



Gegen 20.30 Uhr suchte der 35-Jährige die Wohnung der Frau in Marktredwitz auf und schlug mit der Faust auf die 32-Jährige ein. Anschließend trat der deutlich Alkoholisierte mehrmals auf sein zu Boden gegangenes Opfer ein und schlug ihm auch eine Vase gegen den Kopf. Die 32-Jährige erlitt dadurch eine blutende Kopfverletzung und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.



Zeugen, die auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren, verständigten die Polizei. Beamte der Marktredwitzer Polizeiinspektion konnten den aggressiven Schläger nach einer kurzen Flucht festnehmen. Dabei leistete der 35-Jährige massiv Widerstand und verletzte und beleidigte einen Polizisten.



Gegen den Täter erging am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl. Mittlerweile sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein.