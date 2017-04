Junger Mann zündelt in Selb - 16-Jährige durch Stichflamme verletzt

Beim Zündeln in einer Lagerhalle in Selb wurde eine 16-jährige Schülerin am Samstag von einer Stichflamme verletzt.Ein junger Mann aus Regnitzlosau hatte laut Polizei das Feuer gelegt. Gegen 16 Uhr hat er demnach Nagellack auf den Boden geschüttet und angezündet. Darauf legte er Wattepads und übergoss das Feuer nochmals mit Nagellack.Dabei entstand eine Stichflamme, von der die Schülerin erfasst wurde. Ihre Jacke und das Top fingen Feuer und sie erlitt Brandwunden am Oberkörper. Die Bekleidung konnte sie sich vom Leib reißen und löschen.Danach suchten die beiden einen örtlichen Drogeriemarkt auf, kauften sich Verbandsmaterial und versorgten die Brandwunden. Ein Arzt wurde nicht aufgesucht, vielmehr fuhren die beiden zu einem Bekannten nach Hof, der Sanitäter ist.Der Helfer kümmerte sich um die Schülerin, die jedoch dann in seiner Wohnung zusammenbrach. Sie musste ins Klinikum Hof eingeliefert werden, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.