Großfahndung: Autodiebe bei Selb auf der Flucht

⚠️ Auto-Dieb im Raum #Selb flüchtig ⚠️

30 - 40 J., DUNKLE HAARE, SCHLANKE FIGUR , DUNKEL GEKLEIDET UND RUCKSACK - Hinweise über 110 ❕❕ pic.twitter.com/TfNI26pYL9 — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 28. März 2017

Beamte der Polizeiinspektion Selb haben am frühen Dienstagmorgen drei gestohlene Audi gestoppt. Während sie zwei Tatverdächtige festnehmen konnten, befindet sich ein Mann derzeit noch auf der Flucht. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.Angaben der Polizei zufolge gelang es den Fahndern in den Morgenstunden insgesamt drei aktuell gestohlene, hochwertige Fahrzeuge mit den Dieben im Bereich Selb anzuhalten. Einem der Täter gelang zu Fuß die Flucht in ein Waldgebiet zwischen Selb und Selb-Plößberg. Zurzeit wird mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und mit Unterstützung von Diensthunden sowie einem Polizeihubschrauber nach dem Mann gefahndet.Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen folgendermaßen:• zirka 30 bis 40 Jahre alt• schlanke Figur• dunkle Haare• dunkle Kleidung• führt einen Rucksack mit sich• hat nur noch einen Schuh anDie Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Vermutlich hält sich der Täter derzeit noch im Bereich Selb beziehungsweise im Stadtgebiet Selb auf. Es wird gebeten, keine Anhalter mitzunehmen.Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben oder sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Notrufnummer 110.