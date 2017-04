Drogen im Spiel: Mann wirft sich in Marktredwitz mit Brotmesser auf Motorhaube

Ein offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender 29-jähriger Mann aus Marktredwitz hielt Dienstagvormittag die Polizei aus Marktredwitz in Atem. Im Färbergraben lief er einer 51-jährigen Frau aus Waldershof vor deren Pkw, so dass diese abbremsen musste. Dies berichtet die Polizei.



Nun warf er sich, mit einem Brotmesser bewaffnet, auf deren Motorhaube und schrie lautstark herum. Anschließend setzte er mit dem Messer in der Hand seinen Weg fort. Mehrere Personen verständigten die Polizei, welche den Mann schließlich aufspüren und festnehmen konnte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Da gegen den Beschuldigten ohnehin noch ein offener Haftbefehl von 90 Tagen wegen Beleidigung vorlag, wurde er in die JVA Hof verbracht.



Jetzt wurde bekannt, dass sich der Mann vorher schon auf einen roten Pkw gestürzt hatte. Ich bitte um einen Zeugenaufruf, dass sich der Fahrer eben dieses roten Pkw bei uns melden möchte.