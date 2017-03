63-Jähriger im Landkreis Wunsiedel von Baum erschlagen

Ein 63-Jähriger starb am späten Samstagnachmittag bei Baumfällarbeiten in einem Gartengrundstück in Marktleuthen.



Wie die Polizei mitteilt, fällten der 63-Jährige und ein 59-jähriger Bekannter gegen 17.30 Uhr einen Baum auf dem Grundstück im St.-Wolfgang-Weg. Als der Baum schließlich fiel, stürzte er auf den Älteren der beiden Männer und begrub ihn unter sich.



Der Marktleuthener erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz unverzüglicher Bemühungen eines Notarztes noch am Unfallort verstarb.