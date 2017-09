Zeugensuche in Würzburg: Unbekannter greift Frau auf der Straße an

In der Lindleinstraße im Würzburger Stadtteil Grombühl wurde am Dienstag (19.09.2017), um 18.30 Uhr eine 50-Jährige von einem ihr unbekannten Mann an den Schultern gepackt und herumgeschleudert. Eine Auto-Fahrerin hielt an und ließ die Angegriffene einsteigen.



Der Mann wurde beschrieben als 1,75m groß, schlank, etwa 35 Jahre alt, er war schwarz gekleidet mit Lederjacke und Hose. Die Polizei Würzburg bittet weitere Zeugen um Hinweise.