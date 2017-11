Würzburg: Zwei Männer belästigen 15-Jährige sexuell

Am Mittwochabend waren zwei jugendliche Mädchen im Würzburger Ringpark unterwegs, als gegen 19.30 Uhr zwei Männer an die beiden herantraten. Sie begannen, die 15-Jährige Jugendliche sexuell zu bedrängen, so die Polizei.Weil die Männer auch nach wiederholtem Auffordern noch nicht von dem Mädchen abließen, verständigte dieses die Polizei. Die Männer versuchten daraufhin, zu Fuß zu flüchten. Die beiden Männer konnten jedoch wenig später von den Beamten im Ringpark festgenommen werden.Die beiden 18 und 22 Jahre alten Täter wurden zur Polizeiinspektion gebracht und verbrachten die Nacht in der Haftzelle. Am Donnerstagmittag wurden sie dem Haftrichter vorgeführt.Dieser hat gegen die Männer Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts der schweren sexuellen Nötigung angeordnet. Die Männer sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.