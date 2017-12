Würzburg: Verdächtiges Paket vor jüdischem Zentrum sorgte für Großeinsatz

Ein vor dem jüdischen Gemeinde- und Kulturzentrum "Shalom Europa" in Würzburg abgestelltes Paket hat am Freitagabend für einen Großeinsatz der Würzburger Polizei gesorgt. Nach der Überprüfung durch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte spät am Abend Entwarnung gegeben werden: Das Paket war leer.



Einem Passanten war gegen 18.00 Uhr das in der Nähe des Kulturzentrums "Shalom Europa" abgestellte Paket aufgefallen. Der Zeuge informierte sofort die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken, die unverzügliche mehrere Streifen in die Valentin-Becker-Straße schickte.



Polizei sperrt Gebiet ab, Anwohner in Sicherheit gebracht

Die erste optische Überprüfung durch die Beamten führte zu der Einschätzung, dass es sich um einen gefährlichen Gegenstand handeln könnte. Daraufhin sperrte die Polizei den Bereich im Umkreis von 100 Metern ab und forderte rund 20 Anwohner auf ihre Wohnungen zu verlassen. Die bereitgestellten Busse der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH (WVV) wurden jedoch nicht in Anspruch genommen, genauso wie die über Integrierte Leitstelle Würzburg organisierte Betreuungsmöglichkeit. Einige ältere Anwohner kamen kurzfristig in einem Seniorenwohnstift unter und wurden dort betreut. Die im Gefahrenbereich liegende Bundesstraße 19 sowie die Bahnstrecke musste ebenfalls gesperrt werden.



Spezialisten vom LKA können Entwarnung geben

Die unverzüglich verständigten Spezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes trafen gegen 21.30 Uhr am Einsatzort ein und untersuchten das Paket. Bereits diese erste Untersuchung führte zu der Einschätzung, dass es sich wohl um ein leeres Paket handeln dürfte. Endgültige Entwarnung erbrachte die anschließende Öffnung des verdächtigen Gegenstandes.



Gleich im Anschluss konnten sämtliche Verkehrssperren aufgehoben werden und die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.



Wer hat das Paket abgestellt? Polizei sucht Zeugen

Noch vor Ort übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen. Insbesondere soll jetzt geklärt werden, wer dieses leere Paket dort abgestellt hat. Zeugen, die verdächtige Personen vor dem Shalom Europa gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.