Würzburg: Verdächtiges Paket vor jüdischem Zentrum gefunden - Ermittlungen in vollem Gange

Bei dem verdächtigen Gegenstand in #Würzburg handelt es sich um ein derzeit nicht zuordenbares #Paket im Bereich des #ShalomEuropa. Zur Sicherheit haben wir den unmittelbaren Bereich abgesperrt. Unsere Überprüfungen laufen! — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 15. Dezember 2017

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Freitagabend in Würzburg ein verdächtiges Paket gefunden. Es lag in unmittelbarer Nähe zum jüdischen Zentrum Shalom Europa. Der Bereich um das Zentrum ist abgeriegelt. Betroffen ist der Bereich der Valentin Becker Straße. Auch die Bundesstraße 19 und die Bahnlinie sind gesperrt beziehungsweise unterbrochen.Hier der Tweet der Polizei Unterfranken: