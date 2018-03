Würzburg: Unbekannter verfolgt 18-Jährige nach Hause und belästigt sie

Ein bislang unbekannter Täter belästigte laut Polizeibericht eine 18-jährige Frau am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr im Bereich des Abtsleitenwegs in Würzburg. Die Studentin wurde auf dem Nachhauseweg von der Fachhochschule in den Abtsleitenweg von dem Unbekannten verfolgt.



Mann drängt sich in ihr Haus

Als die Frau an ihrem Wohnhaus angekommen war, drängte sich der Täter mit in den Flur des Mehrfamilienhauses. Er trat von hinten an die Studentin heran und berührte sie unsittlich. Anschließend flüchtete der Mann. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die 18-Jährige erlitt durch den Übergriff einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, männlich, 1,80 Meter groß, dunkle Haare, 3-Tage-Bart, kräftige Statur, südländisches Aussehen, mit schwarzem Kapuzenpullover bekleidet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter 0931/4572230 erbeten.