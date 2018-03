Würzburg: Unbekannter überfällt Mann in eigener Wohnung - Polizei sucht nach Zeugen

Täter entwendete Sachen im Wert von mehreren tausend Euro





Die Polizei sucht nach Zeugen



Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lengfeld hat am Samstagmorgen den Polizeinotruf gewählt und angegeben, von einem Unbekannten in der eigenen Wohnung überfallen worden zu sein. Nachdem eine sofort eingeleitete Fahndung ohne Ergebnis verlief, bittet die Kripo Würzburg nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.Wie die Polizei berichtet, ging am Samstagvormittag die Mitteilung über das Raubdelikt in einem Mehrfamilienhaus in der Werner-von-Siemens-Straße bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Der Anrufer gab an, nach verdächtigen Geräuschen im Treppenhaus die Wohnungstür geöffnet zu haben. Hierbei wurde dieser sogleich durch einen Unbekannten angegriffen. Der Täter habe anschließend aus der Wohnung des Geschädigten Münzen, Uhren sowie Spielkonsolen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet.Von dem Täter konnte der leicht verletzte Geschädigte eine vage Beschreibung abgeben. Es handelte sich demnach laut Polizei um eine• männliche Person• circa 180 Zentimeter groß• mit schwarzer Wollmütze• vermutlich osteuropäischer HerkunftIm Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass ein Kellerfenster des Anwesens, sowie die Wohnungstür einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung gewaltsam geöffnet worden waren. Diese Wohnung war durchwühlt worden, der genaue Beuteschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.Wer am Samstagmorgen, insbesondere in der Zeit von 09.30 Uhr bis 09.45 Uhr verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.