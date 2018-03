Würzburg: Unbekannter begrapscht jungen Mann mehrmals

Beschreibung des Tatverdächtigen



Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 25 Jahre alter Mann in Würzburg sexuell belästigt. Der junge Mann lief nach Angaben der unterfränkischen Polizei gegen 5 Uhr aus der Sanderstraße in Richtung Ludwigsbrücke.Kurz vor der Brücke kam ein bislang unbekannter Mann auf ihn zu, sprach ihn auf Englisch an und berührte ihn unsittlich. Der 25-Jährige gab ihm zu verstehen, dass dies nicht gewünscht ist. Der Täter berührte ihn jedoch erneut. Der Geschädigte erklärte ein weiteres Mal, dass er dies nicht möchte, drehte sich anschließend um und ging davon. Der Täter entfernte sich ebenfalls in Richtung Innenstadt. Verletzt wurde der junge Mann durch die Tat nicht.Ca. 18-25 Jahre alt, 170 cm groß, kein Bart, keine Brille, südländische Erscheinung, schwarze kurze Haare. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer eng anliegenden Jacke. Sprache: Schlechtes Englisch, kein Deutsch.In allen ungeklärten Fällen bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.