Würzburg: Streit zwischen acht Jugendlichen - einer zieht Messer

Zu einem Streit zwischen acht Jugendlichen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Würzburger Innenstadt gekommen. Das berichtet die unterfränkische Polizei am Montag,Als sich der Streit in den Ringpark verlagerte hatte, zog einer der Jugendlichen plötzlich ein Messer und stach in Richtung eines 17-Jährigen, verfehlte diesen jedoch. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Würzburger Polizei verlief bislang ergebnislos.Die beiden, jeweils vierköpfigen Gruppen, gerieten gegen 23:40 Uhr zunächst in der Bismarckstraße, im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, in Streit.Der verbale Streit verlagerte sich anschießend in den Ringpark. Dort zog ein etwa 18-Jähriger ein Messer und stach in Richtung eines Jugendlichen. Dieser konnte jedoch ausweichen, so dass ihn der Stich verfehlte. Anschließend floh die vierköpfige Gruppe.Eine sofort von der Würzburger Polizei eingeleitete Fahndung nach den flüchtenden Jugendlichen verlief bislang ergebnislos.Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:• ca. 18 Jahre• graue Jacke, hellgraue JogginghoseVon den drei Begleitern liegt keine Beschreibung vor. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Zeugen, die den Konflikt beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.