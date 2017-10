Würzburg: Rollstuhlfahrerin zu betrunken zum Fahren

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 47-Jährige bei ihrer Fahrt am späten Mittwochabend einer Streife aufgefallen.Die Beamten stellten bei der Frau mehr als zwei Promille Alkohol im Blut fest.Weiterfahren durfte sie deshalb nicht mehr und musste ihren elektrischen Rollstuhl "verkehrssicher" abstellen, so die Polizei. Die Beamten fuhren die Frau im Anschluss nach Hause. Auf die Würzburgerin kommt jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.