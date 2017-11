Person liegt in Würzburg brennend auf der Straße

Am Montagabend hat eine Person bei einem Brand in einer Garage im unterfränkischen Würzburg Feuer gefangen. Das teilte die Feuerwehr Würzburg mit.Um 19:27 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle Würzburg ein dramatischer Notruf. Der Mitteiler meldete, dass es in einer Garage in der Sanderau (Lkr. Würzburg) brennt und vor dieser Garage eine Person brennend auf der Straße liegt. Daraufhin wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Würzburg, die Freiwillige Feuerwehr Sanderau und Fahrzeuge des Rettungsdienstes alarmiert.Durch die schnelle Hilfe eines Anwohners konnte der Brand schnell erstickt werden. Die Person musste mit Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Brand in der Garage war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits erloschen, so dass lediglich Nachlöscharbeiten mit einem Kleinlöschgerät durchgeführt wurden.Mit einer Wärmebildkamera wurden weitere Glutnester ausgeschlossen. Insgesamt waren 17 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.