Würzburg: Nach Silvester mit Rakete auf Kind geschossen - Kind durch Böller verletzt

Trotz Verbots hantierten Kinder am Dienstag gegen 14 Uhr in Würzburg mit Raketen und Böllern. Wie die Polizei mitteilt, ließ sich eine Gruppe Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren dazu verleiten, trotz bestehendem Abbrennverbot Feuerwerkskörper zu zünden.Hierbei explodierte ein Böller in der Nähe eines Kindes, wobei es Verletzungen im Augenbereich erlitt. Außerdem schoss ein Kind aus der Gruppe mit einer Rakete auf ein anderes Kind. Dieses wurde getroffen, hierbei glücklicherweise aber nicht verletzt.Auch die Verletzungen am Auge des anderen Kindes waren glücklicherweise nur leichter Natur und mussten lediglich ambulant behandelt werden. Die Taten konnten soweit aufgeklärt werden. "Illegale Feuerwerkskörper" waren den Ermittlungen nach nicht verwendet worden.Die Polizei weist hiermit nochmals auf das Gefahrenpotenzial auch von frei verkäuflichen Feuerwerkskörpern und dasAbbrennverbot außerhalb des Zeitraumes 31.12./01.01. hin.