Würzburg: Drei Männer greifen Autofahrer an roter Ampel mit Baseballschlägern an

Bereits frühere Streitigkeiten



Ein 36-jähriger Fahrer wurde am Donnerstagabend in Lengfeld, bei Würzburg, von drei Männern angegriffen, mit Pfefferspray attackiert und mit einem Baseballschläger geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde er schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.Gegen 18.45 Uhr befuhr der 36-Jährige die Industriestraße und musste an einer roten Ampel anhalten. In diesem Moment kam aus Richtung B19 ein Auto. Das Fahrzeug hielt ebenfalls an und drei Männer stiegen aus. Einer von ihnen trug eine Maske und alle drei hielten Baseballschläger in ihren Händen.Der erste unbekannte Täter öffnete die Fahrertüre des Mannes und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der 36-Jährige stieg sofort aus und wurde dabei direkt von den drei Männern mit ihren Baseballschlägern gegen Kopf, Oberkörper und Arme geschlagen. Nach aktueller Erkenntnis hätten zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge auf der Straße gestanden und gehupt, woraufhin die Täter sich in ihren Mercedes zurückzogen und flüchteten.Der 36-Jährige musste schwer verletzt in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert werden. Gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife gab er später an, die drei Beschuldigten nur flüchtig zu kennen und bereits früher mit ihnen in Streit geraten zu sein.Bislang bekannte Zeugen und der Geschädigte konnten jedoch keine Beschreibung der Tatverdächtigen abgeben. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden deshalb gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.