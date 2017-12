Würzburg: Mann stiehlt 50 Zentimeter großes Jesuskind aus Krippe - jetzt fehlen Gliedmaßen

Ein 28-Jähriger, der bereits während der Heiligabend-Messe im Dom in Würzburg für Unruhe sorgte, hat im Laufe des ersten Weihnachtsfeiertags aus der Marienkapelle am unteren Markt eine Krippenfigur entwendet.Das Jesuskind wurde sichergestellt und auf direktem Wege zurück gebracht. An der Figur fehlen jedoch seitdem Diebstahl ein Finger und ein Zeh. Das berichtet die unterfränkische Polizei.Etwa gegen 20 Uhr verständigte der Messner der Marienkapelle den Polizeinotruf und teilte mit, dass das Jesuskind aus der dortigen Weihnachtskrippe entwendet worden ist. Der Platz in der Wiege war jedoch nur für kurze Zeit unbesetzt.Eine Streife der Polizei Würzburg-Stadt stellte kurz zuvor einen Mann fest, der mit einer etwa 50 Zentimeter großen Krippenfigur aus Holz auf dem Marktplatz unterwegs war. Der 28-jährige, der am Heiligabend bereits die Messe im Dom gestört hat und anschließend in Gewahrsam genommen wurde, räumte den Diebstahl umgehend ein.Die Beamten brachten das Jesuskind geradewegs zurück in seine Krippe. Der Messner stellte hierbei noch fest, dass an der Figur ein Finger und ein Zeh fehlen. Den 28-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.