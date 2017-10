Würzburg: Junge (3) von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert - schwerverletzt

Am Donnerstagabend war eine 22-jährige Autofahrerin an einem Verkehrsunfall in der Wittelsbacherstraße in Würzburg beteiligt. Ein dreijähriges Kleinkind wurde hierbei schwer verletzt.Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau gegen 17.45 Uhr mit ihrem schwarzen Renault an einer Reihe geparkter Fahrzeuge vorbei. Plötzlich sprang der kleine Junge zwischen den Autoreihen hervor und lief auf die Straße.Die junge Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kleinkind frontal. Der Dreijährige wurde hierbei mehrere Meter durch die Luft geschleudert und zog sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zu.Ein Rettungswagen brachte das Kind im Anschluss in ein Würzburger Krankenhaus.