Würzburg : Hund beißt Spaziergänger in Handgelenk

Am Montagnachmittag kam es durch einen freilaufenden Hund zu einem Hundeangriff in Heuchelhof. Ein 25-jähriger Würzburger und dessen Hund wurden hierbei leicht verletzt.Wie die Polizei berichtet, wurde um 13:45 Uhr der Würzburger bei einem Spaziergang mit seinem Hund unvermittelt von einem freilaufenden, türkischen Hirtenhund angegriffen. Dieser war ohne Hundehalter unterwegs und verbiss sich in den Hund des Würzburgers bevor er ebenfalls auf den 25-Jährigen los ging und ihm eine leichte Bissverletzung am linken Handgelenk zufügte.Der rechtmäßige Hundebesitzer konnte später durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 56-Jährige stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Laut der Aussage des Hundebesitzers wäre ihm der Hund zuvor davongelaufen.Nachdem der 56-Jährige mit der Hundehaltung augenscheinlich überfordert war, wurde der Hirtenhund vorerst in einem Würzburger Tierheim untergebracht.Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.