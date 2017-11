Würzburg: Fußgängerin (20) von Autofahrer übersehen und angefahren

Am Montagabend ereignete sich laut Polizei Würzburg-Stadt ein Verkehrsunfall zum Nachteil einer 20-jährigen Fußgängerin. Die junge Frau wollte gegen 17 Uhr die Fahrbahn in der Sieboldstraße überqueren. Die Fußgängerampel zeigte grün - doch ein linksabbiegender Autofahrer übersah die 20-Jährige und erfasste sie mit der Fahrzeugfront.Die Frau stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Würzburger Krankenhaus gebracht.