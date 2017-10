Würzburg: Frau erfasst mit Auto Fußgängerin und verletzt sie schwer

Die Seniorin erfasste eine Fußgängerin und schob mehrere Autos aufeinander



Schwerer Unfall in Würzburg in Unterfranken: Vermutlich beim Anfahren hat eine 82-Jährige am Samstagvormittag Bremse und Gas bei ihrem Automatikfahrzeug verwechselt. Sie erfasste eine Fußgängerin, verletzte diese schwer und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.Nach Angaben der unterfränkischen Polizei wollte die Seniorin aus dem Landkreis Würzburg kurz nach 10 Uhr mit ihrem VW in der Friedrich-Spee-Straße vom Fahrbahnrand anfahren, als sie bei ihrem Automatikfahrzeug bei eingelegtem Rückwärtsgang wohl Bremse mit Gas verwechselte.Sie fuhr zurück, erfasste dabei eine 55-jährige Fußgängerin und schob drei weitere geparkte Autos mit ihrem Heck aufeinander. Von den Schreien der 55-Jährigen vermutlich aufgeschreckt, legte sie dann den Vorwärtsgang ein, erfasste einen weiteren Wagen und die Fußgängerin erneut, touchierte einen Betonpfosten und kam zwischen geparkten Autos und der Fassade eines Wohnhauses zum Stehen.Die 55-jährige Fußgängerin aus dem Landkreis Würzburg wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch die mutmaßliche Unfallverursacherin, bei deren Pkw beide Airbags ausgelöst hatten, kam nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.Unter anderem zur Unterstützung der Bergung der Fahrzeuge und der erforderlichen Aufräumarbeiten war auch die Berufsfeuerwehr Würzburg im Einsatz.