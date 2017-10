Würzburg: Feuer an Berufsschule - War es Brandstiftung?

Fahrzeuge brennen komplett aus





Brandstiftung? Polizei sucht Zeugen



Zu einem Feuer in der Außenanlage der Don-Bosco-Berufsschule in Würzburg ist es am späten Donnerstagabend gekommen. Laut Polizei geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Fahrzeugunterstand in Brand. Brandstiftung ist nicht auszuschließen.Drei Kleintransporter und ein Pkw wurden ein Raub der Flammen. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.Die ersten Mitteilungen über den Brand gingen kurz vor 21:00 Uhr in der Einsatzzentrale der Unterfränkischen Polizei ein. Dem derzeitigen Sachstand nach brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Fahrzeugunterstand im hinteren Bereich der Berufsschule im Schottenanger aus.Drei dort abgestellte Kleintransporter sowie ein Pkw brannten vollständig aus. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auch auf die Außenfassade eines Ausbildungsgebäudes über. Durch ein Großaufgebot der Würzburger Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden.Insgesamt ist derzeit von einem Schaden im sechsstelligen Bereich auszugehen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach kann auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden: Laut Berichten vor Ort hatte der Hausmeister der Schule, der den Brand meldete, vor Ort einen Menschen nahe der Flammen entdeckt. Die Person sei dann jedoch unerkannt geflohen.Aus diesem Grund setzt die Kripo Würzburg zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Don-Bosco-Schule vor oder nach dem Brandausbruch gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.