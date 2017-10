Würzburg: Exhibitionist belästigt 68-Jährige

Am späten Montagnachmittag, um 16:45 Uhr, belästigte in der Rotenburstraße in Würzburg ein Exhibitionist eine 68-jährige Würzburgerin.



Wie die Polizei mitteilt, hielt gegen 16:45 Uhr ein unbekannter, ca. 30-jähriger Mann, mit seinem schwarzen Renault neben der Fußgängerin an und ließ seine Autoscheibe runter. Als die ältere Frau in den Fahrzeuginnenraum schaute, bemerkte sie, dass der Täter an seinem entblößten, erigierten Glied manipulierte. Die Frau ergriff daraufhin sofort die Flucht und meldete den Vorfall bei der Polizei.



Zeugenhinweise zur Klärung der Identität des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.