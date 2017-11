Würzburg: Einsatz für Sprengstoffhund am Hauptbahnhof - herrenloser Koffer entdeckt

Ein im Zug vergessener Rollkoffer hat am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz im Hauptbahnhof Würzburg ausgelöst. Die Deutsche Bahn informierte die Bundespolizei gestern Nachmittag über ein verdächtiges Gepäckstück in einem von Erfurt nach Würzburg fahrenden Regionalexpress.Es handelte sich dabei um einen schwarzen Rollkoffer, der keinem Reisenden zuzuordnen war. Einem aufmerksamen Bahnmitarbeiter war dies aufgefallen. Bei Ankunft des Zuges in Würzburg gegen 16 Uhr erwarteten mehrere Bundespolizisten den Zug und nahmen sich dem Gepäckstück an.Zur Untersuchung des herrenlosen Koffers setzte die Bundespolizei einen Sprengstoffspürhund sowie eine Endoskop-Kamera ein. Nach dem Öffnen zeigte sich, dass sich darin lediglich Reiseutensilien befanden. Auch ein Hinweis auf den Besitzer konnte gefunden werden.Es handelte sich um einen in Nordrhein-Westfalen lebenden 21-Jährigen. Dieser hatte den Zug bereits vor der bayerischen Landesgrenze verlassen und dabei seinen Koffer im Zug vergessen.Während des Einsatzes mussten Teile eines Bahnsteigs am Hauptbahnhof Würzburg vorübergehend abgesperrt werden. Es kam dadurch jedoch nicht zu Behinderungen im Bahnverkehr.