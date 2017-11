Würzburg: Drei BMWs aufgebrochen und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Polizei sucht nach Zeugen



In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Würzburg in der Innenstadt drei BMWs aufgebrochen. Die Täter nahmen die Lenkräder, Schaltknauf und Navigationsgerät mit. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.Die unbekannten Täter schlugen, nach Angaben der Polizei, gezielt die Scheibe eines BMWs ein und verschafften sich so Zugang zum Auto. Fachmännisch bauten sie das Lenkrad und den Schaltknauf aus dem Fahrzeug aus und verschwanden wieder. Der BMW war in der Philipp-Schrepfer-Allee abgestellt. Ein paar Meter verschafften sich Täter auf die gleiche Art und Weise Zugang zu einem anderen BMW. Sie bauten das Lenkrad und ein Navigationsgerät aus und machten sich ebenfalls aus dem Staub.In der Husarenstraße wieder ein paar Meter weiter wurde auch bei einem dritten BMW die Scheibe eingeschlagen. Auch hier verschwand das Lenkrad aus dem Auto.Bei allen BMWs entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Entwendungsschaden wird insgesamt auf 6000 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet keinen Zusammenhang zwischen den drei Taten.Wer etwas verdächtiges in der Nacht beobachtet hat, wird gebeten sich unter der 0931 4571732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.