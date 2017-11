Würzburg: Brutale Übergriffe enden mit Gesichtsverletzungen und Gehirnerschütterung

Auseinandersetzung an der Diskothek "Katze"





Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Gerberstraße ein 22-jähriger Würzburger niedergeschlagen. Der Mann war gegen 01.45 Uhr in der Nähe der Diskothek "Katze", als ein bislang unbekannter Täter unvermittelt an ihn herantrat und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Das 22-jährige Opfer ging daraufhin zu Boden, der Täter flüchtete in Richtung Veitshöchheimer Straße. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:- männlich- ca. 25 Jahre alt- schlank- zur Tatzeit trug der Täter Jeans und einen grauen Kapuzenpulli der Marke "Chiemsee"Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen an der Juliuspromenade.Gegen Mitternacht gingen auf Höhe des Juliusspitals drei bislang unbekannte Täter unvermittelt auf zwei 23- und 24-jährige Männer los. Alle drei schlugen auf die beiden Geschädigten ein, wobei einer der Täter eine Glasflasche benutzte. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Die beiden Geschädigten mussten mit Gesichtsverletzungen und Gehirnerschütterung in eine Würzburger Klinik eingeliefert werden.Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:- männlich- südländisch- einer der Täter trug eine weiße Jacke mit FellkragenWer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.