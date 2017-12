Würzburg: Brand in einer Produktionshalle und Feueralarm in der Innenstadt

Weiterer Einsatz in der Innenstadt



Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in die Delpstraße im Gewerbegebiet Heuchelhof/Rottenbauer in Würzburg aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand in einer Halle eine etwa 40 m³ große Lagerfläche aus Baumwollprodukten im Vollbrand, teilte die Integrierte Leitstelle mit. Alle Mitarbeiter verließen von selbst das Gebäude.Die Feuerwehrkräfte bekämpften den Brand von mehreren Seiten und konnten so eine Ausbreitung auf die Halle und weitere Maschinen verhindern. Nachdem das Feuer schnell unter Kontrolle war, mussten die Atemschutztrupps das Brandgut in wassergefüllte Container verladen, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Drei Angestellte brachte der Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Würzburger Kliniken.Nach zwei Stunden waren die Nachlöscharbeiten beendet und die Freiwilligen Feuerwehren aus Rottenbauer und Reichenberg sowie die Berufsfeuerwehr konnten mit insgesamt 40 Einsatzkräften wieder einrücken. Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.Während den Löscharbeiten ging ein weiterer Feueralarm aus der Innenstadt ein. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr rückten die Feuerwehrkräfte an, konnten aber schnell Entwarnung geben. Es handelte sich um ein Fehlalarm in der Sauna eines Hotels. Ein kräftiger Aufguss verursachte eine solche Dampfwolke, dass ein in der Nähe befindlicher Rauchmelder Alarm schlug.