Würzburg: Betrunkener Autofahrer greift Passanten an und flüchtet in den Wald

Betrunkener flüchtet in den Wald



Am frühen Sonntagmorgen fiel llaut Polizeibericht einem Taxifahrer und dessen Insassen auf einer Kreisstraße bei Würzburg, nahe der Autobahnauffahrt Helmstadt, ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf, welches am Straßenrand stand.Ein Fahrgast wollte sich nach dem Fahrer erkundigen, als dieser plötzlich ausstieg und den Fahrgast körperlich anging. Da der Fahrer aufgrund der Wahrnehmung der Fahrgäste alkoholisiert schien, haben diese die Polizei gerufen. Bei Eintreffen der Streife stellte sich der Fahrer schlafend und stieg erst nach wiederholter Aufforderung aus.Bei der polizeilichen Maßnahme leistete der Fahrer Widerstand und flüchtete anschließend in den Wald. Nach kurzer Zeit konnte er jedoch durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.