Würzburg: Bedrohungen statt Sex - 34-Jähriger zeigt 17-Jährige an

Mit gegenseitigen Vorwürfen endeten sexuelle Versprechungen über das Internet in Würzburg. Wie die Polizei mitteilt, rief ein 34-jähriger Mann die Polizei und zeigte eine 17-Jährige wegen Betrugs an: Über eine Website hatte er zuvor zu ihr Kontakt aufgenommen und für sexuelle Leistungen einen Preis von 150 Euro vereinbart.In ihrer Wohnung in einem Stadtteil von Würzburg angekommen bezahlte er nach eigenen Angaben, unmittelbar darauf kam ein anderer Mann dazu, schrie ihn an, was er in der Wohnung mache und ging so bedrohlich auf ihn zu, dass der Besucher flüchtete.Der 34-Jährige nahm dann erneut Kontakt auf, um sein Geld zurückzufordern - blieb mit seinen Forderungen aber erfolglos.Durch eine Streifenbesatzung wurden die Personalien der 17-Jährigen festgestellt, auf den Tatvorwurf stritt sie ab, dass der Anzeigeerstatter jemals bei ihr gewesen war.