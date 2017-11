Würzburg: Autofahrer mit gestohlenem Kennzeichen auf A3 erwischt

In der Nacht zum Sonntag haben Beamte der Autobahnpolizei laut deren Bericht auf der A3 bei Würzburg ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen, das weder versichert noch versteuert war und an dem sich gestohlene Kennzeichen befanden. Der Fahrer wurde zudem in anderer Sache gesucht.



Gestohlenes Schild

Gegen 22:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen Opel mit Kennzeichen aus Unna. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Schilder durch einen Diebstahl abhandengekommen waren. Sie wurden sichergestellt. Die Personalien des 33-jährigen Fahrers waren zudem im polizeilichen Fahndungssystem vermerkt. Für den Aufenthaltsort des Mannes interessierte sich zur Verfolgung eines Diebstahldeliktes in anderer Sache eine Staatsanwaltschaft aus Rheinland-Pfalz.



Gegen den Mann, der in Nordrhein-Westfalen wohnt, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs, sowie eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungs- und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.



Das Fahrzeug, das der Mann rechtmäßig erworben hatte, wurde verkehrssicher abgestellt. Sobald er eine gültige Zulassung und den Versicherungsschutz nachweist, kann er seinen Wagen wieder abholen.