Würzburg: Auto kracht in Ampel - betrunkene Insassen sagen nicht, wer am Steuer war

Ein Autofahrer hat am Sonntagmorgen in Würzburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und krachte frontal in eine Ampelanlage. Wie die Polizei berichtet, waren drei alkoholisierte Männern im Auto - und keiner von ihnen gab zu, gefahren zu sein.Um 05:29 Uhr befuhr der Fahrer den Theodor-Heuss-Damm in Richtung B19. Auf der Zufahrt B19 kam es zum Unfall. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer, die beim Eintreffen der Polizei alle abstritten, den Wagen gefahren zu haben. Es stellte sich heraus, dass alle drei unter dem Einfluss von Alkohol standen.Aufgrund des vorgefunden Spurenbildes, erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem 27-jährigen Halter des Fahrzeuges auch um den Unfallfahrer handelt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Aus diesem Grund wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Auch das Auto wurde zur weiteren Spurensicherung zunächst sichergestellt.Alle drei Insassen blieben unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden an Ampelanlage und Fahrzeug wird auf 15.000 Euro geschätzt.