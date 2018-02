Würzburg: 22-Jährige von Spanner in Umkleidekabine gefilmt

Zeugen gesucht



Ein 19-Jähriger versuchte am Mittwochabend eine junge Frau in einer Umkleidekabine in einem Würzburger Schwimmbad mit seinem Smartphone zu filmen. Dank der schnellen Reaktion der Frau konnte das Smartphone als Beweismittel sichergestellt werden. Wie die Polizei mitteilt, kam der zunächst flüchtige Täter nach kurzer Zeit freiwillig zurück.Um 21.50 Uhr befand sich die 22-jährige Frau in der Umkleidekabine eines Schwimmbads in der Sanderau. In der Kabine neben ihr hielt sich der Beschuldigte auf und versuchte Aufnahmen von der jungen Frau zu machen, während sich diese umzog. Sie entdeckte jedoch sofort, dass ein Smartphone unter der Kabinentrennwand durchgeschoben wurde. Geistesgegenwärtig griff sie nach dem Handy und nahm es dem Täter aus der Hand.Der 19-Jährige ergriff daraufhin zunächst die Flucht, kam aber kurze Zeit später wieder zurück, um sich zu stellen. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle gebracht. Sein Smartphone wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen rechnen.Weitere Zeugen und Geschädigte in diesem Fall werden gebeten, sich bei der Würzburger Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.