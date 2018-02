Wohnmobil überschlägt sich auf A3 - Suche nach entlaufenem Husky

Husky flieht von Unfallort



Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstagabend gegen 23:05 Uhr auf der A3 bei Wertheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil. Das Gefährt überschlug sich und hinterließ ein rund 100 Meter langes Trümmerfeld. Außerdem floh der Hund der Familie - nach ihm wird weiter gesucht.Als die Familie mit ihrem Wohnmobil zwischen den Anschlussstellen Wertheim und Helmstadt unterwegs war, verschätzte sich ein nachfolgender Kleintransporter beim Überholen und touchierte das Wohnmobil. Das Wohnmobil geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Trümmerteile verteilten sich über alle vier Fahrstreifen.Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 23.000 Euro. Die Fahrbahn musste gereinigt und die beiden Fahrzeuge durch ortsansässige Abschleppunternehmen geborgen werden. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort.Aus Panik und Angst, ergriff ein mitgeführter Husky aus dem Wohnmobil, durch einen Sprung über die Außenleitplanke die Flucht und ward nicht mehr gefunden. Eine sofortige Suche durch die Besitzer und einem herbeigerufenem Polizeihundeführer brachte bislang keinen Erfolg. Die umliegenden Tierheime wurden hierüber in Kenntnis gesetzt.Vielleicht fällt irgendjemandem der Husky auf und kann die Polizei verständigen. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 09302/910-0.