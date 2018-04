Wieder Brandstiftung im Kreis Würzburg: Gartenhaus brennt komplett aus

Brand einer Gartenhütte in Estenfeld





Die Kripo geht von Brandstiftung aus





Streifenpräsenz im Raum Estenfeld wird erhöht





Zeugen gesucht





2000 Euro Belohnung für Hinweise



Am Dienstagnachmittag ist erneut ein Gartenhaus in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, geht die Kriminalpolizei Würzburg auch in diesem Fall von Brandstiftung und einem Tat-Zusammenhang zu vorangegangenen Fällen aus. Auch intensiviert die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen zur Aufklärung der Taten. Eine Ermittlungskommission wurde eingerichtet und der Bereich Estenfeld wird weiterhin verstärkt überwacht.Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, ging bei der Leitstelle der Feuerwehr die Mitteilung über den Brand einer Gartenhütte in der Lengfelder Straße ein. Obwohl die Feuerwehren aus Estenfeld und Kürnach schnell vor Ort waren, konnte nicht verhindert werden, dass die Hütte komplett ausbrannte. Menschen waren glücklicherweise nicht gefährdet.Die Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Die Brandermittler können nach derzeitigem Stand einen technischen Defekt ausschließen. Sie gehen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist und mit den vier Bränden in Estenfeld in den vergangenen Tagen und Wochen zusammenhängt.Die Kriminalpolizei Würzburg intensiviert nun nochmals die Ermittlungen zur Aufklärung der Taten und hat mit Unterstützung der Polizeiinspektion Würzburg-Land eine Ermittlungskommission eingerichtet.Besonders sind die Ermittler auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass der Täter aus dem regionalen Umfeld kommt. Die bereits bestehenden Überwachungsmaßnahmen im Bereich Estenfeld werden sowohl zivil aber auch uniformiert verstärkt.Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand der Gartenhütte oder sonst Hinweise zur Aufklärung der Brände geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.Weiterhin ist für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, durch das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.