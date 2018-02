Weltumrundung als Ziel: Das Würzburger Bambusrad rollt jetzt in Indien weiter

"Wir haben uns riesig gefreut, zu hören, dass die Reise weiter geht", sagten Matthias Kalla und Sabine Metzger der Deutschen Presse-Agentur. Sie haben das Projekt "Globalbiketrotting" ins Leben gerufen. Das Rad haben sie 2012 selbst gebaut und auf Weltreise geschickt. Es soll dabei wie eine Art rollender Staffelstab von verschiedenen Menschen immer weiter gen Osten gefahren werden.Nun radelt ein Italiener damit durch Indien.



Die Idee hinter dem Projekt: Mit dem robusten Baumaterial aus einem schnell nachwachsenden Rohstoff wollen sie symbolisch auf die Rohstoffwende aufmerksam machen. Zudem sollte mit jedem gefahrenen Kilometer Geld für Trinkwasserprojekte gesammelt und auf die Trinkwasserknappheit hingewiesen werden. "Es wurden schon über 3.500 Euro gesammelt", sagten die Organisatoren dazu. Das Geld sei bereits an die Trinkwasserinitiative Viva con Aqua übergeben worden.



Weltumrundung als Ziel

Seit 2012 saßen bereits 34 Fahrer und Fahrerteams im Sattel des Bambusrades und meisterten insgesamt mehr als 6.200 Kilometer. Das Fahrrad durchquerte Deutschland, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die Türkei und den Iran. Die Touren führten die Männer und Frauen über mehr als 2.150 Meter hohe Berge, durch unsagbare Hitze und eisige Kälte und teilweise auch bis an ihre Grenzen - oder die Grenzen von Ländern. So musste das Rad beispielsweise im Paket aus dem Iran nach Indien geflogen werden. Der Grund dafür: "Schwierigkeiten beim Grenzübergang und Sicherheitsrisiken". Das war im Januar 2015.



Seitdem tourte das Rad nur noch unregelmäßig durch das Land. Ein Freund der beiden aus Würzburger Studientagen hat das Projekt nun wiederbelebt. Er fuhr "Bamboo 1" - so der Spitzname des Rades - rund 200 Kilometer weiter nach Osten ins indische Rishikesh. Dort hat nun ein Italiener das Bambusrad übernommen. Sein nächstes Ziel stehe allerdings noch nicht fest.

Das Ziel für die beiden ehemaligen Studenten, die mittlerweile in Dresden und Regensburg leben, bleibt weiterhin die Weltumrundung und das Sammeln von Spenden. "Das wäre natürlich toll! Die Route hatte bisher viele Überraschungen, mal schauen, was kommt."