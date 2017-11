Verletzte bei Brand in Unterfranken: Schuld ist wohl die Waschmaschine

Schuld ist wohl ein technischer Defekt



Am Mittwochmorgen ist in einer Wohnung in einem Würzburger Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen, das teilt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit. Eine Person wurde dabei durch das Rauchgas leicht verletzt.Kurz nach 8 Uhr bemerkte ein Bewohner, dass es in seiner Wohnung brennt und wählte sofort den Notruf. Er konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Als die erste Polizeistreife eintraf, drang aber mittlerweile dichter Rauch aus den Räumen der Wohnung "Am Schloßgarten". Der Rauch hatte sich außerdem bereits im gesamten Mehrfamilienhaus ausgebreitet - deshalb musste schließlich das komplette Anwesen geräumt werden.Die Ausbruchstelle des Feuers konnte in der Erdgeschosswohnung im Bereich der Waschmaschine lokalisiert werden. Die Berufsfeuerwehr Würzburg und die Freiwillige Feuerwehr Lengfeld hatten den Brand schnell im Griff, so dass ein Ausbreiten der Flammen auf das restliche Haus verhindert werden konnte.Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt und kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei ist wohl ein technischer Defekt an der Waschmaschine die Brandursache. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.