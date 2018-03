Wilde Verfolgungsjagd durch Unterfranken: Vergewaltigte Ex-Freundin gefesselt im Auto

Dramatische Verfolgungsjagd bei Würzburg

: Eine Verfolgungsjagd lieferte sich ein 30-Jähriger am Dienstagmorgen mit der Polizei im Raum Würzburg. Zunächst hatte es für die Beamten wie eine Routinekontrolle ausgehen - doch die Lage eskalierte schlagartig. Auf seiner Fluchtder Mann mehrere. Der 30-Jährige hatte zuvor seine 27-jährige Ex-Freundin mit einerund. Er soll die 27-Jährige außerdemhaben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei war der 30-Jährige am Dienstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, mit einem Mercedes Sprinter auf der Autobahn unterwegs. DasFahrzeug wurde im Rahmen einer automatischen Kennzeichenerkennung erfasstund sollte auf Grund einer aktuellen Fahndung wegen Kennzeichendiebstahls von einer Streife kontrolliert werden.Der Fahrer des Mercedes Sprinter missachtete in der Folge sämtliche Anhaltesignale und rammte auf seinerinsgesamt drei Streifenwagen. Beamte kamen hierdurch glücklicherweise nicht zu Schaden. Der 30-Jährige verließ schließlich an einer Behelfsausfahrt im Raum Würzburg die Autobahn und kam mit seinem Fahrzeug auf einem Waldweg zum Stehen.Nach Stillstand des Sprinters flüchtete der Fahrer aus dem Fahrzeug, konnte jedoch kurz darauf durch mehrere Beamte festgehalten werden. Ebenso war eine Frau aus dem Fahrzeug ausgestiegen.Der Grund für die Flucht kristallisierte sich schnell heraus: Bei der Frau, welche sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen während der Fahrt gefesselt im Fahrzeug befand, handelt es sich um die 27-jährige Ex-Lebensgefährtin des Fahrers.Der 30-Jährige steht in dringendem Verdacht diese trotz eines bestehendenbereits am Sonntag bei Gießen überwältigt und unter Vorhalt einerin entführt zu haben. Während der vergangenen beiden Tage soll es auch zu sexuellen Übergriffe nauf die 27-Jährige gekommen sein.Der 30-Jährige, der ebenso wie die drei Jahre Jüngere aus dem Raum Gießen stammt, wurde vorläufig festgenommen und an die Kriminalpolizei in Würzburg überstellt. Dort wurden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die aufwendigen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf übernommen.Der 27-jährigen Geschädigten geht es nach polizeilichen Erkenntnissen den Umständen entsprechend. Sie wird familiär betreut.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann am Mittwochvormittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Freiheitsberaubung und Vergewaltigung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Der 30-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.