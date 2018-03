Unterfranken: Zweiter Einbruch innerhalb von 27 Stunden auf dasselbe Geschäft - Zeugen gesucht

Großfahndung ohne Erfolg



Zum zweiten Mal innerhalb von 27 Stunden ist dasselbe Mobilfunkgeschäft in Würzburg Ziel von Einbrechern geworden. Mit brachialer Gewalt zerstörten drei Unbekannte laut Polizei eine Schaufensterscheibe und entwendeten mehrere Smartphones. Eine groß angelegte Fahndung nach den Tätern führte bislang nicht zur Ergreifung.Obwohl die erste Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nur wenige Minuten nach der Alarmauslösung um 03:30 Uhr vor dem Geschäft in der Straße "Am Handelshof" stand, waren die Täter bereits verschwunden. Dem derzeitigen Sachstand nach gelang ihnen die Flucht mit mehreren Vorführtelefonen. Eine sofort ausgelöste Großfahndung mit knapp 30 Streifen und einem Polizeihubschrauber führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Allein der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.Wie bereits berichtet, war dieselbe Filiale bereits 27 Stunden zuvor zum Ziel von zwei Einbrechern geworden. Eine über mehrere Stunden andauernde Fahndung mit einer Vielzahl von Streifen, Polizeihubschraubern und Personensuchhunden führte auch in diesem Fall nicht zur Festnahme, wie die Polizei mitteilt.In beiden Fällen setzt die Würzburger Kripo auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Handelshof" in Stadtteil Lengfeld gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.