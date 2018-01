Unterfranken: Wohnungsbrand - Nachbarn retten älteres Ehepaar aus Haus

Am Samstagnachmittag entwickelte sich aufgrund noch ungeklärter Ursache ein Brand in dem Badezimmer eines Einfamilienhauses in Greußenheim (Landkreis Würzburg). Die Bewohner konnten sich retten und die Feuerwehr die Flammen löschen. Durch den Schaden ist das Haus inzwischen unbewohnbar. Das teilt die Kriminalpolizei Würzburg mit.Gegen 16:25 Uhr bemerkte demnach ein 86-Jähriger Flammen in seinem Badezimmer und öffnete das Fenster. Durch den Rauch aus dem Wohnhaus in der Frühlingstraße alarmiert, holten Nachbarn das ältere Ehepaar aus ihrem zwischenzeitlich stark verqualmten Haus und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein sich Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Hauseigentümer blieben Dank des schnellen Eingreifens der Nachbarschaft unverletzt. An dem Einfamilienhaus entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Durch die Brandschäden ist das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar.Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren noch die Freiwilligen Feuerwehren aus Greußenheim, Uettingen und Höchberg eingesetzt.