Unterfranken: Vom Paketzusteller angefahren - 79-Jährige muss nach Sturz ins Krankenhaus

In Veitshöchheim im Landkreis Würzburg hat am Dienstagnachmittag ein Paketzusteller eine 79-jährige Frau angefahren, wie die Polizei berichtet.Der Paketzusteller war mit seinem Lieferfahrzeug im Speckertsweg, um Pakete zuzustellen. Dabei fuhr der 28-jährige Fahrer nur einige Meter rückwärts, übersah aber in der Folge die Frau hinter seinem Transporter. Die Frau wurde dabei vom Fahrzeug erfasst und umgestoßen.Die Verletzte kam nach dem Sturz wegen des Verdachts auf Knochenbrüche mit einem Notarzt ins Krankenhaus.