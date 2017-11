Unterfranken: Unbekannter Mann spricht Kinder auf Schulweg an - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Würzburg-Land hat in den vergangenen Tagen zwei voneinander unabhängige Hinweise erhalten, dass ein Mann Kinder auf dem Schulweg angesprochen haben soll. Das teilte die Polizeiinspektion Würzburg Land mit.Am vergangenen Freitag wurde in Waldbrunn (Lkr. Würzburg) ein sechsjähriger Schüler in der Friedhofstraße gegen 07.40 Uhr von einem Mann aus einem schwarzen Kleinwagen heraus gefragt, ob er ihn zur Schule fahren soll. Der Junge lief daraufhin weg. Er beschrieb den Mann mit grauen Haaren und Vollbart.Am Dienstag gegen 15.00 Uhr soll dann eine 9-jährige Schülerin in Hettstadt (Lkr. Würzburg) in der Würzburger Straße auf dem Nachhauseweg von der Grundschule ebenfalls von einem Mann angesprochen worden sein. Dieser habe gefragt ob er sie nach Hause fahren soll. Dabei hätte er das Mädchen angeblich kurz am Arm gepackt. Nachdem das Mädchen weglaufen konnte, soll der Unbekannte in einen schwarzen Kleinwagen gestiegen und weggefahren sein.Der Mann soll ca. 60 Jahre alt und grauhaarig sein und einen Kinnbart tragen.Hin und wieder gehen bei der Polizei Mitteilungen über Vorfälle ein, bei denen Kinder von Unbekannten auf verdächtiger Weise angesprochen werden. In den meisten Fällen kristallisieren sich die Fälle als "normale soziale Kontakte" heraus. So handelt es sich nach Erkenntnissen der Polizei aus vergangenen Fällen zum Beispiel um Nachbarn oder Verwandte von Schulkameraden, die es gut meinen und von den Kindern nicht erkannt werden.Ob es sich bei den aktuellen Vorfällen in Hettstadt und Waldbrunn um Ernstfälle oder eventuell um Missverständnisse handelt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In jedem Fall ist es aber wichtig, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort an die Polizei zu wenden. Derartigen Hinweisen wird stets ernsthaft nachgegangen.Die Polizei rät:- Sprechen Sie mit Ihren Kindern und geben Sie Ratschläge, wie sie sich im Verdachtsfall verhalten sollen.- Ermuntern Sie Ihr Kind, um Hilfe zu rufen, wenn es Hilfe braucht.- Üben Sie mit Ihrem Kind, wie es sich in bedrohlichen Situationen verhalten soll. Keinesfalls sollten Kinder zu nahe an fremde Fahrzeuge herantreten.- Wählen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen immer sofort den Notruf 110.Hinweise zu beiden Vorfällen bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.