Unterfranken: Psychisch belasteter Mann stellt aufgedrehte Gasflasche vor Polizeigebäude ab

Ein 33-Jähriger soll am Sonntagmorgen eine aufgedrehte Gasflasche vor dem Dienstgebäude der Ochsenfurter Polizei abgestellt haben, wie die Polizei mitteilt. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.Der aktuelle Stand der Ermittlungen ist, dass der 33-Jährige die Gasflasche gegen 6.30 Uhr vor dem Eingang des Dienstgebäudes in der Tückelhäuser Straße abgestellt und teilweise aufgedreht hat.Glücklicherweise wurde ein Schichtbeamter der Polizeiinspektion Ochsenfurt auf die Situation aufmerksam. Er schloss daraufhin sofort das Ventil, wodurch möglicherweise Schlimmeres verhindert werden konnte. Aufgrund der vorgefundenen Konstellation muss laut Polizei davon ausgegangen werden, dass das ausströmende Gas entzündet werden sollte.Im Zuge der folgenden Ermittlungen kristallisierte sich rasch ein 33-Jähriger als Tatverdächtiger heraus. Der Mann stammt aus der Region und ist aktuell ohne festen Wohnsitz. Der offenbar psychisch belastete Mann meldete sich noch am selben Tag über Notruf bei der Polizeieinsatzzentrale und ließ sich im Anschluss widerstandslos in einer Gemeinde im Landkreis Kitzingen festnehmen.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 33-Jährigen. Vornehmlich wegen des dringenden Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Nach der Eröffnung des Haftbefehls.Der Mann wurde schließlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt. Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat ergaben sich im Zuge der bisherigen Ermittlungen nicht.