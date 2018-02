Unterfranken: Polizei fahndet nach vermissten 41-Jährigen - Mann benötigt Hilfe

Der Vermisste kann folgendermaßen beschrieben werden:

Die Würzburger Polizei sucht aktuell intensiv nach einem 41-Jährigen aus dem Würzburger Stadtteil Frauenland, wie die Polizei mitteilt. Herr Nikolaus Schaffner wurde von seiner Gattin vermisst gemeldet und benötigt laut Polizei Hilfe. Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder jede Polizeidienststelle an.Die Ehefrau des Gesuchten hatte Herrn Schaffner am Freitagmorgen um 8.30 Uhr verabschiedet. Er verließ das Haus, um sich zu einer Ärztin in Estenfeld zu begeben. In der Praxis kam er aber nicht an, auch an seiner Arbeitsstelle im Landkreis Würzburg wurde er nicht gesehen. Es muss laut Polizeimeldung aktuell davon ausgegangen werden, dass sich Herr Schaffner in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und Hilfe benötigt.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt leitet die Suchmaßnahmen, in die auch Kräfte anderer Dienststellen eingebunden sind. Durch die Veröffentlichung eines Lichtbildes im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung erhofft sich der Leiter der Ermittlungen nun auch Hinweise aus der Bevölkerung.• Etwa 180 cm groß• Hagere Figur• Dunkle Haare• Bekleidet mit einer dunklen Hose sowie einer braunen Jacke mit Fellkragen an der Kapuze• Führt eine große, bunte Plastikeinkaufstasche bei sichZeugen, denen ein Mann aufgefallen ist, auf den die Beschreibung passt, oder die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden.