Unterfranken: Massenschlägerei vor Würzburger Disko - mehrere Verletzte

Am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr wurden mehrere Streifen der Würzburger Polizei zu einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Würzburger Gerberstraße gerufen. Laut Polizeiinspektion Würzburg-Stadt waren mehrere Personen in einen Streit geraten - der schließlich in einer Massenschlägerei endete.Zunächst waren alle später beteiligten Personen innerhalb der Diskothek. Dort gerieten zwei 30-jährige Männer aus den Niederlanden mit zwei weiteren Männern (20 und 21) aus dem Würzburger Landkreis verbal aneinander. Später führten die vier Männer ihrer Auseinandersetzung vor der Tür fort.Das Ganze eskalierte schließlich auf der Straße: Es kam zu einer wilden Schlägerei unter den vier Beteiligten. Auch ein zunächst Unbeteiligter, ein 21-jähriger Würzburger, wurde im Laufe der Auseinandersetzung angegangen. Als er schlichtend eingreifen wollte, erhielt er einen Tritt ins Gesicht. Die beiden Holländer schlugen gemeinsam auf ihre Kontrahenten ein - diese erwiderten ihrerseits die Angriffe und brachten ersten Erkenntnissen nach wohl auch Glasflaschen zum Einsatz. Alle Beteiligten waren alkoholisiert, wie die Polizei mitteilt.Die beiden Männer aus dem Würzburger Landkreis flüchteten zunächst zwar vom Ort des Geschehens - konnten aber kurze Zeit später im näheren Umfeld aufgegriffen werden. Die beiden niederländischen Tatbeteiligten wiesen Platzwunden am Kopf sowie teils erhebliche Schnittverletzungen an den Armen auf. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Auch ihre Kontrahenten waren deutlich von Faustschlägen und Tritten gezeichnet, der jüngere von Beiden erlitt zudem eine tiefe Schnittverletzung an der Hand. Auch er musste ärztlich versorgt werden.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führt nun Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung gegen die involvierten Personen. Die bei den Beteiligten festgestellten Alkoholisierungen im Bereich von 1,0 bis 1,92 Promille fließen in die Ermittlungen mit ein.