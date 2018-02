Unterfranken: Mann stürzt in Garten vom Baum - schwer verletzt

Ein 55-Jähriger erledigte am Freitagnachmittag auf einem Gartengrundstück welches in der Gemarkung Veitshöchheim, oberhalb der Weinberge liegt, Baumpflegearbeiten. Hierzu hatte er eine Leiter an einem Baum angelegt und suchte sich einen vermeintlich sicheren Stand auf einem Ast.



Der 55-Jährige wollte gerade einen Ast über seiner Standposition absägen, als der Ast, auf dem er stand abbrach. Der Mann stürzte fünf Meter in Tiefe und kam auf dem gefrorenen Gartenboden schwer verletzt zum Liegen. Es stellte sich heraus, dass der Ast morsch war und deshalb unter dem Gewicht der Person abbrach.



Der 55-Jährige wurde in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert.