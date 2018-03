Unterfranken: Falsche Polizisten erbeuten 95.000 Euro von Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeibericht wurde eine ältere Dame seit Montag von zwei falschen Polizisten belästigt. Man versuchte sie davon zu überzeugen, dass ihr Erspartes nicht mehr sicher wäre. Die Seniorin ließ sich so verunsichern, dass sie schließlich 95.000 Euro von ihrem Konto abhob.Die Übergabe fand am vergangenen Mittwoch, vermutlich zur Mittagszeit, in der Annastraße statt. Die Frau, die das Geld entgegennahm verschwand mit dem Geld in eine unbekannte Richtung.Die Frau ist etwa 25 Jahre alt, ungefähr 155 cm groß und trug einen hüftlangen Anorak, mit Mütze. Ihre Stiefeletten reichten bis zum Knöchel. Sie hatte eine braune Umhängetasche dabei und sprach akzentfrei deutsch. Während der Übergabe telefonierte sie mit ihrem Handy.Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Anwohner und Passanten, die Hinweise zur Flüchtigen oder zum Fluchtfahrzeug haben sich unter der 0931/457-1732 zu melden.