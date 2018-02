Unterfranken: Einbrecher von Bewohnerin überrascht - Polizei bittet um Mithilfe

Am Dienstagnachmittag versuchte ein Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in Zellerau in Würzburg einzubrechen, wie die Polizei mitteilt.Dem Polizeibericht zur Folge, hörte die 24-jährige Mieterin gegen 15.10 Uhr Geräusche an der Tür ihrer Wohnung in der Tellsteige. Die junge Frau überraschte den Unbekannten im Flur, nachdem er die Wohnungstür aufgebrochen hatte. Der Eindringling, der offensichtlich von der Mieterin überrascht wurde, flüchtete über das Treppenhaus ins Freie.Der Beschreibung nach ist der Einbrecher etwa 170 cm groß, schlank und etwa 35 Jahre alt. Er trug eine helle, zerrissene Jeans mit auffälligen, rot-karierten Flicken an den Beinen.Die Kriminalpolizei Würzburg bittet jeden, der den Einbrecher zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts gesehen hat, sich zu melden. Informationen bitte an die 0931/457 1732!